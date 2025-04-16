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12:54, 16 апреля 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к восьми годам колонии за расправу над отчимом

В Ростовской области мужчину приговорили к восьми годам за убийство отчима
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Ростовской области мужчину приговорили к восьми годам за расправу над отчимом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он осужден по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, 28 декабря 2024 года 32-летний местный житель находился в доме в селе Кулешовка. Там в ходе ссоры он нанес своему 65-летнему отчиму множественные удары ножом. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. После совершения преступления фигурант скрыл следы и вынес мужское тело на улицу.

По ходатайству следователя ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он признал полностью.

Суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что названо максимальное наказание зарубившей троих детей россиянке.

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