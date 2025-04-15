Названо максимальное наказание зарубившей троих детей россиянке

Убившей троих детей в Канске женщине грозит до 20 лет колонии

Расправившейся с тремя детьми в Канске женщине грозит до 20 лет колонии. Об этом сообщает Ura.ru.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»).

По информации издания, это максимальный срок, который грозит матери, так как женщинам не дают пожизненное.

14 апреля сообщалось, что 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с ранами, несовместимыми с жизнью, в частном доме на улице Герцена. На месте преступления работали следователи. Они выясняли все обстоятельства произошедшего.

Обвиняемая признала вину и отказалась от дачи показаний.