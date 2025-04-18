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10:46, 18 апреля 2025Силовые структуры

Установлена личность обезглавленной россиянки и задержан расправившийся с ней мужчина

В Серове задержан безработный, обезглавивший женщину и убивший ее сына
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В городе Серове Свердловской области полицейские задержали безработного мужчину, причастного к расправе над жительницей Нижнего Тагила и ее сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, подозреваемого нашли после того, как была установлена личность женщины, чью голову нашли у сада «Ягодки» 7 апреля. Потерпевшая оказалась пропавшей без вести тагильчанкой 1982 года рождения.

По версии следствия, в ноябре 2024 года она с семилетним сыном пришли в гости к безработному жителю Серова. Вскоре между ними вспыхнул конфликт, закончившийся двойной расправой. Подозреваемый попытался скрыть следы совершенного преступления. Решается вопрос о его аресте, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.

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