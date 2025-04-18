В Госдуме двумя словами высказались о платных услугах Байдена

Депутат Госдумы Попов пошутил про платные услуги экс-президента США Байдена

Депутат Госдумы Евгений Попов двумя словам пошутил про платные услуги экс-президента США Джо Байдена. Запись он опубликовал в Telegram-канале.

Попов репостнул публикацию, в которой рассказывалось об услугах Байдена как лектора. Из записи следует, что стоимость услуг составляет 300 тысяч долларов США.

«В час?» — высказался Попов. Также депутат репостнул ответ на свою шутку, в котором озвучивалось предположение, что столько стоит не час, а ночь с Байденом.

Ранее сообщалось, что услуги Байдена не пользуются большим спросом. Экс-президента представляет агентство Creative Artists Agency, которое «испытывает трудности с бронированием мероприятий» с участием Байдена.