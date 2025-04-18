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18:53, 18 апреля 2025Россия

В Госдуме прокомментировали срыв поездки молдавского архиепископа в Иерусалим

Гаврилов: Молдавия подавляет права и свободы граждан, включая религиозные
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Власти Молдавии подавляют гражданские права и свободы, в том числе религиозные, и оказывают давление на каноническую православную церковь. Такое мнение выразил депутат Госдумы, член Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов, его цитирует РИА Новости.

Комментируя срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Иерусалим, депутат отметил, что этот инцидент нельзя оставлять без внимания.

«Речь идет о миллионах верующих, чьи права молдавские власти стремятся ограничить накануне главного христианского праздника, целенаправленно лишая их возможности прикоснуться к чуду. Вместо праздника — обыски у епископа Молдавской митрополии Русской православной церкви Маркелла», — возмутился Гаврилов.

Известно, что из-за обысков архиепископ не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи. Гаврилов подчеркнул, что эта традиция священна, а молдавский народ — глубоко верующий. «Власти страны препятствуют проведению ежегодного праздника Пасхи и фактически гасят своими действиями Благодатный огонь, которого с трепетом ждут миллионы православных верующих в Молдавии и Приднестровье», — добавил депутат.

Ранее представители молдавской оппозиционной Партии социалистов назвали задержание молдавского архиепископа Маркелла духовным террором. По их словам, этот инцидент говорит о моральном падении режима.

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