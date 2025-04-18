Срыв поездки молдавского архиепископа в Иерусалим назвали духовным террором

Оппозиция назвала задержание молдавского архиепископа Маркела духовным террором

Представители молдавской оппозиционной Партии социалистов высказались о срыве поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Иерусалим, назвав действия властей духовным террором. Комментарий опубликован в Telegram-канале партии.

«Это моральное падение режима, которому не может быть нравственных и человеческих оправданий. Это объявление войны православному большинству Молдавии со стороны антинародного режима, давно утратившего всякую связь с национальной идентичностью», — сказано в публикации.

Ранее архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла задержали в аэропорту Кишинева. Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу назвал действия властей страны цинизмом.