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14:35, 18 апреля 2025Бывший СССР

Срыв поездки молдавского архиепископа в Иерусалим назвали духовным террором

Оппозиция назвала задержание молдавского архиепископа Маркела духовным террором
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Архиепископ Маркелл

Архиепископ Маркелл. Кадр: ephbalti.md

Представители молдавской оппозиционной Партии социалистов высказались о срыве поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Иерусалим, назвав действия властей духовным террором. Комментарий опубликован в Telegram-канале партии.

«Это моральное падение режима, которому не может быть нравственных и человеческих оправданий. Это объявление войны православному большинству Молдавии со стороны антинародного режима, давно утратившего всякую связь с национальной идентичностью», — сказано в публикации.

Ранее архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла задержали в аэропорту Кишинева. Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу назвал действия властей страны цинизмом.

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