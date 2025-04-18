МИД России: Последствия появления контингентов НАТО на Украине будут негативными

Появление на Украине военных контингентов НАТО неприемлемо для России, это будет иметь негативные последствия для альянса. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников на телеканале «Россия-24».

По его словам, страны — участницы НАТО уже занимаются военным планированием, начальники генштабов вооруженных сил обсуждают варианты возможных районов развертывания, тем самым они создают угрозу прямого военного столкновения с Россией. «Мы не раз повторяли, и пока нас не хотят слышать, мы еще не раз повторим, что появление на территории Украины военных контингентов государств НАТО для нас категорически неприемлемо и будет иметь для них негативные последствия», — подчеркнул Масленников.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также обратил внимание на возобновление дискуссии о передаче ФРГ Украине дальнобойных ракет Taurus, отметив, что это указывает на желание Германии и ее союзников по НАТО предпринимать действия для дальнейшей эксалации конфликта.

«Здесь очевидно, удар Taurus будет рассматриваться как прямое вовлечение Германии в вооруженные действия на стороне киевского режима», — заключил дипломат.