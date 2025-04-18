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11:29, 18 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России подвели итог моратория на удары по энергообъектам

Депутат Колесник: Мораторий показал, что с Украиной договариваться нельзя
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что главным итогом 30-дневного моратория на удары по энергообъектам стало осознание, что Украина недоговороспособна и прекращать боевые действия на их территории нецелесообразно. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Украина недоговороспособна, слово не держит, и, скажем так, прекращать боевые действия на территории Украины нецелесообразно», — считает Колесник.

Он отметил, что, тем не менее, взят правильный путь в направлении мирного урегулирования и, по его словам, эти 30 суток были прелюдией к разрешению конфликта.

«Но в связи с тем, что Украина била по энергетической инфраструктуре, лупила из всего, из чего только можно. Плюс еще в этот же момент для нагнетания обстановки [возможно будущий канцлер ФРГ Фридрих] Мерц и Германия всячески декларировали, что хотят ракеты Taurus дальнобойные передать Украине для нанесения ударов по России, то есть нагнеталась обстановка, провокация была, ждали, что мы что-то сделаем, чтобы сорвать мирные переговоры окончательно, но не получилось», — предположил депутат.

Через несколько дней Верховный главнокомандующий примет решение, как ответить на все эти атаки, считает Колесник.

Договоренность о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней была достигнута 18 марта. Несмотря на это, Минобороны России ежедневно сообщало об атаках ВСУ по энергообъектам России и указывало на недоговороспособность властей Украины.

Ранее возможно будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Киеву при условии согласования с европейскими партнерами.

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