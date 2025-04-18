В падении курса доллара увидели зловещее предзнаменование

AP: Доверие к доллару, а значит, и привилегии США могут сгинуть в мгновение ока

Среди всех угроз, которые тарифы президента США Дональда Трампа представляют для американской экономики, ни одна не выглядит настолько серьезной, как падение курса доллара. Об этом сообщило издание Associated Press (AP).

В статье говорится, что снижение доллара выглядит настолько драматично, что может быть предзнаменованием еще более зловещего события: потери доверия к США.

Издание напомнило, что доминирование доллара в трансграничной торговле в качестве безопасной гавани поддерживалось администрациями обеих партий на протяжении десятилетий, поскольку это помогает снизить стоимость заимствований в США и позволяет Вашингтону влиять на другие страны. Но эти огромные преимущества могут исчезнуть, если доверие к США будет подорвано. Как отметил экономист Калифорнийского университета в Беркли Барри Эйхенгрин, это может случиться в мгновение ока.

Кроме того, AP напомнило, что доминирование доллара позволяло США давить на такие страны, как Венесуэла, Иран и Россия. Теперь эта «чрезмерная привилегия», как ее называют экономисты, внезапно оказалась под угрозой. Если же доллар лишится статуса безопасной гавани, то ударит по американским потребителям. Они столкнутся с более высокими ставками по ипотечным и автокредитам.

Ранее сообщалось, что политика президента США насторожила мировых инвесторов, которые стали покидать долларовые активы. В итоге американская валюта лишилась с начала года около девяти процентов стоимости.