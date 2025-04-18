Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:46, 18 апреля 2025Россия

В России оценили планы провести в Киеве мероприятия 9 мая

Матвиенко назвала театром абсурда идею провести в Киеве мероприятия 9 мая
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила планы провести в Киеве мероприятия 9 мая, назвав эту идею «театром абсурда». Об этом она заявила после возложения цветов к Пискаревскому мемориалу в Санкт-Петербурге вместе с парламентариями СНГ, передает ТАСС.

«Это очередное проявление неприкрытого цинизма. Режим Зеленского, который возвел в ранг национальных героев Бандеру, Шухевича — пособников Гитлера, на руках которых кровь тысяч украинцев, русских, поляков, евреев. Какое они имеют вообще моральное право проводить мероприятия в честь Победы? Это какой-то театр абсурда», — обозначила Матвиенко.

Председатель Совфеда заявила, что настоящий парад Победы пройдет на Красной площади в Москве с международным участием. «Это будет очень достойное мероприятие в память о наших предках», — заключила она.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил европейских лидеров посетить Киев 9 мая. Как писал Politico, таким образом украинский лидер планирует показать «дипломатическую силу» на фоне ежегодного военного парада в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина впервые с начала СВО нацелилась на важный российский порт. Его атаковали способным обходить системы ПВО дроном

    Экс-директору челябинского завода дали условный срок за педофилию

    Задержание готовившего теракт в Новороссийске агента СБУ попало на видео

    Заявление губернатора по поводу техники РЭБ в Ленобласти оказалось фейком

    Модель из России попал в аварию в Таиланде и потратил на операцию сотни тысяч рублей

    Следующий британский король лишит титулов принца Гарри и Меган Маркл

    Представители ЕС пытались убедить США ужесточить позиции по отношению к России

    В России высказались о прекращении огня в зоне украинского конфликта

    В подмосковном храме заметили напечатанные на принтере иконы

    Создано революционное средство против подагры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости