В России оценили планы провести в Киеве мероприятия 9 мая

Матвиенко назвала театром абсурда идею провести в Киеве мероприятия 9 мая

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила планы провести в Киеве мероприятия 9 мая, назвав эту идею «театром абсурда». Об этом она заявила после возложения цветов к Пискаревскому мемориалу в Санкт-Петербурге вместе с парламентариями СНГ, передает ТАСС.

«Это очередное проявление неприкрытого цинизма. Режим Зеленского, который возвел в ранг национальных героев Бандеру, Шухевича — пособников Гитлера, на руках которых кровь тысяч украинцев, русских, поляков, евреев. Какое они имеют вообще моральное право проводить мероприятия в честь Победы? Это какой-то театр абсурда», — обозначила Матвиенко.

Председатель Совфеда заявила, что настоящий парад Победы пройдет на Красной площади в Москве с международным участием. «Это будет очень достойное мероприятие в память о наших предках», — заключила она.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил европейских лидеров посетить Киев 9 мая. Как писал Politico, таким образом украинский лидер планирует показать «дипломатическую силу» на фоне ежегодного военного парада в Москве.