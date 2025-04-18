В России заметно выросло производство безалкогольных напитков

Минсельхоз: Выпуск безалкогольных напитков в РФ вырос на 9 % в январе-феврале

По итогам первых двух месяцев 2025 года суммарные объемы производства безалкогольных напитков в России увеличились на девять процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 126,7 миллиона дал. Об этом свидетельствуют данные Минсельхоза, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Кроме того, отметили в ведомстве, за отчетный период в стране заметно выросли объемы производства питьевой и минеральной воды. В январе-феврале выпуск подобной продукции в РФ увеличился на 10,8 процента год к году и составил 172,5 миллиона дал. Производство минералки, в частности, выросло на 17,4 процента (до 49,5 миллиона дал), а питьевой воды — на 3,7 процента (до 59,9 миллиона), уточнили в Минсельхозе.

Глава Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Алла Андреева объяснила подобную динамику рядом факторов. К числу основных причин заметно роста выпуска такой продукции в РФ она отнесла наращивание складских запасов перед летним пиковым периодом спроса и расширение географии экспорта. За последнее время, отметила эксперт, отечественные производители увеличили поставки безалкогольных напитков в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и готовятся к выходу на рынки Юго-Восточной Азии и других перспективных регионов.

Ранее в Минсельхозе сообщили о резком росте производства вин в России в начале 2025 года. Так, по итогам января суммарные объемы выпуска тихих вин увеличились на 16,5 процента (до 2,24 миллиона дал), а игристых — на 23,4 процента (до 1,1 миллиона). Исполнительный директор ФСРО «Ассоциация виноградарей и виноделов России» (АВВР) Петр Ефремов связал подобную динамику прежде всего с растущим спросом на внутреннем рынке.