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18:41, 25 февраля 2025Экономика

В России резко выросло производство некоторых видов алкоголя

Минсельхоз: Производство тихих вин выросло на 16,5 процента, а игристых — на 23
Кирилл Луцюк

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В январе 2025 года объем производимого в России вина вырос на 18 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, и составил 3,4 миллиона дал. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Оказалось, что выпуск тихих вин вырос на 16,5 процента и достиг 2,24 миллиона дал. Что касается игристых вин, то их производство увеличилось на 23,4 процента, до 1,1 миллиона дал.

Как полагает исполнительный директор ФСРО «Ассоциация виноградарей и виноделов России» (АВВР) Петр Ефремов, такая динамика связана с растущим спросом на российские вина. Сказались и хорошие продажи в новогодние праздники, и завершение производственных циклов, и высокие результаты крупных игроков с большой долей производства.

Что касается регионов-лидеров по объемам производства вина, то таковыми оказались Краснодарский край (39,8 процента), Республика Крым (17,6 процента) и Дагестан (11,8 процента).

Ранее сообщалось, что в 2024 году Евросоюз поставил в Россию минимальный объем вина за последние два десятилетия. В годовом выражении поставки снизились на треть, до 160,6 тысячи тонн.

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