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09:48, 18 апреля 2025Россия

В России заявили о смерти выпускника московского вуза через месяц службы на СВО

В Сургуте заявили о смерти выпускника московского вуза через месяц службы на СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Сургуте заявили о смерти мужчины, отправившегося на специальную военную операцию (СВО), через месяц службы. Об этом сообщает издание «Муксун.fm».

Мужчина родился в Тюмени, затем семья переехала в Сургут. Высшее образование россиянин получил в Москве, после получения диплома он остался в столице.

На СВО он ушел добровольцем. Его не стало во время штурма Новолюбовки — украинского опорного пункта на краснолиманском направлении. Прощание с бойцом пройдет 19 апреля.

Ранее студент из Бурятии оставил вуз и отправился на СВО в возрасте 19 лет. Вскоре он приехал в отпуск, где его не стало. Причина смерти солдата не раскрывается.

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