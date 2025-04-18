В России заявили о смерти выпускника московского вуза через месяц службы на СВО

В Сургуте заявили о смерти выпускника московского вуза через месяц службы на СВО

В Сургуте заявили о смерти мужчины, отправившегося на специальную военную операцию (СВО), через месяц службы. Об этом сообщает издание «Муксун.fm».

Мужчина родился в Тюмени, затем семья переехала в Сургут. Высшее образование россиянин получил в Москве, после получения диплома он остался в столице.

На СВО он ушел добровольцем. Его не стало во время штурма Новолюбовки — украинского опорного пункта на краснолиманском направлении. Прощание с бойцом пройдет 19 апреля.

Ранее студент из Бурятии оставил вуз и отправился на СВО в возрасте 19 лет. Вскоре он приехал в отпуск, где его не стало. Причина смерти солдата не раскрывается.