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14:43, 18 апреля 2025Силовые структуры

В российском городе адвокат снял пасхальные украшения и попал под два уголовных дела

В Петербурге против снявшего с дома пасхальные украшения адвоката возбудили дела
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 31-летний адвокат Тимур Рзаев вместе с товарищем сняли с дома пасхальные украшения и попали под два уголовных дела. Об этом сообщает 78.ru.

Его задержали на Московском вокзале. В отношении него возбудили два уголовных дела по статьям о нарушении права на свободу совести и вероисповедания и о возбуждении ненависти либо вражды.

По данным канала, инцидент произошел 13 апреля в доме №34, расположенном на Дибуновской улице. Там местные жители на собственные деньги купили пасхальные украшения и ленты и украсили вход в парадную. Вечером того же дня Рзаев вместе с еще одним мужчиной сорвали все украшения и убрали столик с иконой и зеркалом, которые жильцы установили на пятом этаже. По словам адвоката, он сделал это из-за того, что украшения в местах общественного пользования необходимо согласовывать со всеми жильцами и они должны соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Тюмени задержали подозреваемого в возбуждении ненависти и вражды к россиянам.

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