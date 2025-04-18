В российском городе под снесенным гаражом обнаружили гранаты и взрывчатку

В Москве под снесенным гаражом найдены 5 боевых гранат и тротиловые шашки

В Москве под снесенным гаражом найдены гранаты и взрывчатка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, рабочие расчищали территорию на Кронштадтском бульваре, где раньше стояли гаражи. Пару часов назад они обнаружили две подозрительные сумки. Внутри одной из них лежали пять гранат РГД-5, а в другой, по предварительной информации, тротиловые шашки. Сейчас на месте работают саперы.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике сотрудники Росгвардии обнаружили схрон с пулеметом и тротиловыми шашками.