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17:12, 18 апреля 2025Силовые структуры

Сотрудники Росгвардии выявили схрон ВСУ с иностранными боеприпасами

В ДНР сотрудники Росгвардии обнаружили схрон с пулеметом и тротиловыми шашками
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Росгвардии

В Донецкой Народной Республике (ДНР) сотрудники Росгвардии обнаружили схрон с пулеметом и тротиловыми шашками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, схрон был обнаружен при проведении разведывательно-поисковых работ. Во время обследования заброшенного здания сапер и кинолог обнаружили пулемет бельгийского производства, минометную мину, гранаты, тротиловые шашки и патроны различных калибров.

Эти находки представляли угрозу мирному населению и могли использоваться противником для совершения диверсий. Найденный арсенал передан следственно-оперативной группе.

Ранее сообщалось, что в Запорожье нашли два крупных схрона с противотанковыми минами и боеприпасами.

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