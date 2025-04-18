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14:20, 18 апреля 2025Россия

В российском городе решили открыть курсы вождения для потерявших ноги участников СВО

В Челябинске решили открыть курсы вождения для потерявших ноги участников СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В Челябинске решили открыть курсы вождения для потерявших ноги участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в министерстве социальных отношений Челябинской области.

Как рассказала глава министерства Наталья Лугачева, для российского города уже закупили специальный автомобиль с ручным управлением, на котором планируют обучать получивших на фронте инвалидность бойцов.

По словам чиновницы, получив водительское удостоверение соответствующей категории, военнослужащие также могут получить выплату на приобретение автомобиля с ручным управлением в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе потерявшего ноги на СВО россиянина отправили учиться в автошколу. Как рассказала уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова, участник спецоперации сам попросил помочь ему адаптироваться к мирной жизни.

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