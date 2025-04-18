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01:22, 18 апреля 2025Бывший СССР

На Украине нашли рынок с «трофеями» ВСУ из Курской области

В сети появилось фото с киевского рынка трофеев, добытых в Курской области
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал «Дневник Мракоборцев»

В сети появились фотографии с украинского рынка трофеев, добытых в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Дневник Мракоборцев».

«Обычный магазин на одном из киевских рынков. Украли даже роутеры и старые телефоны. Особенно в ходу иконы, медали, старые книги – все, что можно перепродать коллекционерам в Европе», — указано в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что по «кодексу воина» трофеем может считаться только то, что было снято с трупа противника. «Они трофеями называют то, что украли и замародерили у мирняка», — указал автор.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила о потере Киевом козырей в переговорах из-за отступления из Курской области. «Власти могут рассказывать все что угодно, что это такой был план, только они оправдывают факт потери Курской области. Это было переговорной картой», — отметила она.

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