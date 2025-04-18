В сети появилось фото с киевского рынка трофеев, добытых в Курской области

В сети появились фотографии с украинского рынка трофеев, добытых в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Дневник Мракоборцев».

«Обычный магазин на одном из киевских рынков. Украли даже роутеры и старые телефоны. Особенно в ходу иконы, медали, старые книги – все, что можно перепродать коллекционерам в Европе», — указано в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что по «кодексу воина» трофеем может считаться только то, что было снято с трупа противника. «Они трофеями называют то, что украли и замародерили у мирняка», — указал автор.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила о потере Киевом козырей в переговорах из-за отступления из Курской области. «Власти могут рассказывать все что угодно, что это такой был план, только они оправдывают факт потери Курской области. Это было переговорной картой», — отметила она.