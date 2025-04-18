Всемирно известная минералка оказалась заражена патогенами

Около 300 тысяч бутылок минеральной воды Perrier оказались заражены патогенными бактериями. Это показала проверка, которая прошла на заводе по производству этой воды во французском городе Вержес (департамент Гар). О результатах экспертизы сообщила Le Figaro.
Данное предприятие принадлежит Nestle Waters. Кроме того, из продажи были отозваны сотни тысяч других бутылок. А в апреле прошлого года в качестве мер предосторожности были уничтожены три миллиона бутылок Perrier из-за высокого риска заражения продукции болезнетворными микроорганизмами.
Таким образом, как пишет издание, статус Perrier как «натуральной минеральной воды» оказался под угрозой. В начале месяца гидрогеологи, уполномоченные французским правительством, выдали «неблагоприятное заключение» относительно производства этого напитка.
О проблемах с производством этой минеральной воды сообщалось еще в декабре прошлого года. Тогда региональное агентство здравоохранения (ARS) Окситании изучило ситуацию на заводе в Вержезе и констатировало ухудшение санитарного состояния предприятия и вирусную опасность.
В июле того же года корпорацию Nestle обвинили в крупном мошенничестве на миллиарды евро. Есть версия, что компания десятки лет продавала воду, загрязненную фекалиями. Nestle фильтровала ее неразрешенными методами и реализовывала как природную минеральную.