Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:10, 18 апреля 2025Экономика

Всемирно известная минералка оказалась заражена патогенами

Le Figaro: Сотни тысяч бутылок воды Perrier оказались заражены бактериями
Кирилл Луцюк

Фото: Georges Bartoli / Reuters

Около 300 тысяч бутылок минеральной воды Perrier оказались заражены патогенными бактериями. Это показала проверка, которая прошла на заводе по производству этой воды во французском городе Вержес (департамент Гар). О результатах экспертизы сообщила Le Figaro.

Данное предприятие принадлежит Nestle Waters. Кроме того, из продажи были отозваны сотни тысяч других бутылок. А в апреле прошлого года в качестве мер предосторожности были уничтожены три миллиона бутылок Perrier из-за высокого риска заражения продукции болезнетворными микроорганизмами.

Таким образом, как пишет издание, статус Perrier как «натуральной минеральной воды» оказался под угрозой. В начале месяца гидрогеологи, уполномоченные французским правительством, выдали «неблагоприятное заключение» относительно производства этого напитка.

Материалы по теме:
Миру грозит новая эпидемия. Из-за потепления климата Землю захватывают опасные заболевания
Миру грозит новая эпидемия.Из-за потепления климата Землю захватывают опасные заболевания
7 августа 2023
Жара — время пищевых отравлений. Что обязательно надо знать, чтобы не отравиться летом?
Жара — время пищевых отравлений.Что обязательно надо знать, чтобы не отравиться летом?
6 июля 2024

О проблемах с производством этой минеральной воды сообщалось еще в декабре прошлого года. Тогда региональное агентство здравоохранения (ARS) Окситании изучило ситуацию на заводе в Вержезе и констатировало ухудшение санитарного состояния предприятия и вирусную опасность.

В июле того же года корпорацию Nestle обвинили в крупном мошенничестве на миллиарды евро. Есть версия, что компания десятки лет продавала воду, загрязненную фекалиями. Nestle фильтровала ее неразрешенными методами и реализовывала как природную минеральную.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас есть другие приоритеты». Почему США меняют позицию по прекращению конфликта на Украине и к чему это приведет?

    В сети восхитились образом Кейт Миддлтон в кепке «деда»

    Рыболов поймал тунца рекордных размеров

    ЦБ резко понизил курс доллара

    В Раде раскритиковали проведение ЛГБТ-фестиваля в Киеве в Страстную пятницу

    Кадыров рассказал о целовавшем Коран Путине

    Всемирно известная минералка оказалась заражена патогенами

    Кадыров назвал беспределом письмо российских чиновников о намазе

    НАСА заявило о «глубокой обеспокоенности» безопасностью МКС

    Стюардесса отчитала пассажирку из-за одного предмета в ручной клади и вызвала споры в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости