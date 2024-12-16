Выпуск всемирно известной минеральной воды захотели остановить

Le Monde: Nestlé может прекратить производство минеральной воды Perrier

Выпуск всемирно известной минеральной воды Perrier может прекратиться. Об этом сообщило издание Le Monde.

По его данным, компания Nestlé столкнулась с таким риском из-за результатов исследования, которое провело региональное агентство здравоохранения (ARS) Окситании на территории завода в городе Вержез, где и производят эту минеральную воду. Эксперты констатировали ухудшение санитарного состояния предприятия и вирусную опасность. Как следствие, Perrier может потерять статус природной минеральной воды, а вместе с ним и репутацию, которая создавалась больше века.

Авторы соответствующего документа считают, что Nestlé должна всерьез задуматься о прекращении производства минеральной воды на заводе в Вержезе.

Во второй половине июля 2024 года корпорацию Nestlé уже обвиняли в том, что на ее предприятиях грубо нарушаются санитарные нормы. Есть сведения, что она десятилетиями торговала водой из источников, которые были загрязнены фекалиями, кишечной палочкой и пестицидами. Сторонники этой версии считают, что Nestlé фильтровала эту воду запрещенными методами и продавала как природную минеральную. В том числе под премиальными брендами S.Pellegrino и Perrier. Сумма этого мошенничества, по мнению специалистов, составляет около трех миллиардов евро.