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22:33, 18 апреля 2025Мир

Вучич заявил о планах встретиться с Путиным 9 мая

Вучич планирует обсудить с Путиным поставки газа и нефтяную промышленность 9 мая
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 9 мая планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным поставки газа и нефтяную промышленность. Своими планами политик поделился на встрече со сторонниками, его слова приводит РИА Новости.

«Если 9-го [мая там] буду, может случиться, что 9-го вечером у меня встреча с Путиным, обо всем: и о газе, нефти и обо всем остальном», — поделился Вучич.

Ранее Вучич сообщил о планах принять участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве 9 мая. При этом он признался, что подвергается давлению из-за предстоящей поездки. «Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову», — отметил сербский лидер.

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