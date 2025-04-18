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16:21, 18 апреля 2025Культура

Звезда «Игры престолов» захотел сняться в российском фильме

Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон захотел сняться в российском кино
Ольга Коровина

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Исландский актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Горы Клигана в сериале HBO «Игра престолов», признался, что готов сняться в российском фильме. Его слова приводит ТАСС.

Бьернссон заявил, что для него главное — удачный сценарий будущего проекта. «Если мне понравится сценарий и сама роль, то я бы сто процентов согласился сниматься в фильме в России», — сообщил он. Актер добавил, что пока не получал подобных предложений от российских кинематографистов.

Сейчас Бьернссон находится в Красноярске, где принимает участие в соревнованиях Siberian Power Show. Актера десять раз (с 2010 по 2020 год) признавали самым сильным человеком Исландии. В 2015 году он побил тысячелетний рекорд на соревнованиях в Норвегии, а в 2020-м поднял штангу весом 501 килограмм, установив мировой рекорд в становой тяге. В Россию Бьернссон приехал с целью установить новый мировой рекорд в этой же категории.

Ранее стало известно, что студия HBO, владеющая правами на экранизацию произведений писателя Джорджа Мартина, приступила к подготовке нового проекта во вселенной «Игры престолов». По информации инсайдеров, новый спин-офф будет посвящен роду Таргариенов.

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