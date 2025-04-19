40-летние мужчины стали чаще всего пропадать в России

«Лиза Алерт»: В России чаще всего пропадают мужчины в возрасте 25-45 лет

Чаще всего в России пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, при этом пик исчезновения приходится на 40 лет. Такими данными поделился председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, передает ТАСС.

Он отметил, что раньше волонтеры думали, что ищут в основном пожилых людей и детей, однако когда в отряде начали собирать статистику, поняли, что чаще всего домой не возвращаются мужчины. «Диапазон возрастов — 25-45, где пиковая история начинается в районе 40 лет», — уточнил Сергеев.

Собеседник агентства также предположил, что среди причин, по которым пропадают мужчины, могут быть «молодеющие инсульты». Он привел в пример ситуации, когда человека в плохом самочувствии отправляют с работы домой вместо того, чтобы вызвать скорую.

В феврале в Екатеринбурге пропал мужчина, который годами не выходил из дома. 60-летний екатеринбуржец не покидал жилье около 10 лет, однако когда после выписки его не встретили родственники, он ушел в неизвестном направлении.