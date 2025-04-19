Более ста человек погибли при крушении судна в ДР Конго

RFI: При крушении судна в ДР Конго погибли 148 человек

В результате крушения судна в северо-западной части Демократической Республики (ДР) Конго погибли 148 человек. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Первоначально сообщалось о ста погибших. Отмечается, что большинство пассажиров судна пропали без вести.

Ранее сотни рыбаков оказались на дрейфующей льдине в Охотском море. Рыбаки находились в 700 метрах от берега в районе села Лесной Сахалинской области. О начале разлома льда рыбаков предупредили с помощью ракетницы, часть рыбаков смогли выбраться самостоятельно.