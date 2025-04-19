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00:22, 19 апреля 2025Россия

Хинштейн покинул совет директоров «Почты России»

Хинштейна исключили из совета директоров «Почты России»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Курской области Александра Хинштейна исключили из совета директоров «Почты России». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Отмечается, что место Хинштейна займет председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

В конце марта «Почта России» отчиталась о чистом убытке в 2024 году в размере 20,6 миллиарда рублей. До этого глава компании Михаил Волков назвал ее главными вызовами на текущий год низкий уровень заработной платы персонала и крайнюю изношенность фондов.

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