Хинштейн покинул совет директоров «Почты России»

Хинштейна исключили из совета директоров «Почты России»

Временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Курской области Александра Хинштейна исключили из совета директоров «Почты России». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Отмечается, что место Хинштейна займет председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

В конце марта «Почта России» отчиталась о чистом убытке в 2024 году в размере 20,6 миллиарда рублей. До этого глава компании Михаил Волков назвал ее главными вызовами на текущий год низкий уровень заработной платы персонала и крайнюю изношенность фондов.