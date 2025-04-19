Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
2:1
Завершен
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|25-й тур
Акрон
2:3
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|25-й тур
Локомотив
Сегодня
16:00 (Мск)
Авангард
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
Салават Юлаев
Сегодня
16:00 (Мск)
Спартак
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
Локомотив М
3:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|25-й тур
Краснодар
3:1
Завершен
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|25-й тур
Вашингтон Кэпиталз
22 апреля
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
21:30, 19 апреля 2025Спорт

«Краснодар» продолжил лидировать в РПЛ

«Краснодар» победил «Ахмат» и продолжил лидировать в РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки« Краснодара»

Игроки« Краснодара». Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 40-й минуте вывел команду вперед нападающий Джон Кордоба. На 51-й минуте счет сравнял полузащитник Георгий Мелкадзе. На 78-й минуте вновь вывел Краснодар вперед хавбек Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти. Окончательный счет на 80-й минуте установил полузащитник Кевин Ленини.

Таким образом, после 24 матчей «Краснодар» продолжил лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ахмат» занимает 13-е место, имея в активе 23 очка.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо» 25 апреля. «Ахмат» днем позднее также в гостях встретится с «Пари Нижним Новгородом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие. Сколько оно продлится и на каких условиях?

    В Сокольниках пожаловались на пьяных мигрантов на детских площадках

    Французский военкор допустила нарушение Киевом перемирия

    Евродепутат оценил возможный отказ Зеленского от перемирия

    «Краснодар» продолжил лидировать в РПЛ

    В Крыму более 12 тысяч человек остались без света из-за аварии

    В Сербии допустили нарушение Украиной пасхального перемирия

    В России назвали инициативу Путина о пасхальном перемирии сильным шагом

    В Совфеде назвали пасхальное перемирие шансом увидеть истинное лицо Киева

    Зеленский выразил готовность действовать зеркально после объявления пасхального перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости