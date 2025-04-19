МИД России осудил блокировку Молдавской митрополии РПЦ выезда за благодатным огнем

МИД РФ осудил блокировку Молдавской митрополии РПЦ в выезде за благодатным огнем

МИД России осудил блокировку Молдавской митрополии Русской православной церкви (РПЦ) выезда за благодатным огнем. Заявление российского внешнеполитического ведомства опубликовано на его сайте.

В МИД напомнили, что 17 и 18 апреля архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл от имени Молдавской митрополии РПЦ должен был отправиться на Святую землю за благодатным огнем, однако молдавские власти запретили ему вылет из Кишинева. Вместо него в Иерусалим, по заявлениям молдавской стороны, направился представитель Румынской православной церкви.

«Расцениваем данный преднамеренный шаг, вызвавший в самой Молдавии и за ее пределами широкий негативный резонанс, как очередное проявление антинародного курса молдавских правителей, их политики двойных стандартов», — заявили в российском МИД, призвав международные организации обратить внимание на происходящее и дать принципиальную оценку поведению Кишинева.

Ранее запрет на выезд из Молдавии епископу местной митрополии за благодатным огнем осудили в РПЦ. Комментируя действие властей Молдавии, препятствующих получению молдавской митрополией благодатного огня из Иерусалима, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что советники молдавских властей, очевидно, далекие от христианства, думают, что они решат этим какую-то свою политическую задачу.