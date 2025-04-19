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15:44, 19 апреля 2025Мир

Орбан назвал прием Украины в ЕС карт-бланшем на бесконечную войну

Орбан: Прием Украины в ЕС даст карт-бланш на бесконечную войну
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) приведет к бесконечной войне. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Правительство Венгрии выступило против поспешного приема Украины в ЕС. По мнению Орбана, Брюссель хочет присоединить к союзу страну без четких границ, суверенитета и функционирующей экономики. Он заявил, что, если Украина вступит в ЕС, европейским налогоплательщикам придется финансировать ее армию в течение десятилетий. «Это не мир. Это карт-бланш на бесконечную войну», — заявил он.

Ранее Орбан утверждал, что страны Запада вступили в прокси-войну на Украине и проиграли ее, это понимают все здравомыслящие люди. Политик отметил, что сейчас президент США Дональд Трамп пытается спасти Вашингтон от «очень серьезного поражения».

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