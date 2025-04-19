Раскрыты подробности введения единого расписания в российских школах

Минпросвещения РФ: Единое расписание в школах можно будет адаптировать

Российским школам можно будет адаптировать будущее единое расписание уроков под свои условия, но в рамках федеральных требований. Подробности введения новой инициативы раскрыли в Минпросвещения РФ, передает РИА Новости.

Ранее глава министерства Сергей Кравцов заявил, что в образовательных учреждениях страны введут единое расписание уроков. Работа над этой задачей, уточнил он, уже находится на стадии завершения.

«Внедрение единого расписания — это важный шаг к здоровью, успешному обучению и гармоничному развитию наших детей», — отметило министерство. По словам Кравцова, нововведение позволит оценить, какая у учителей нагрузка, а также понять, сколько уроков и для какого числа школьников они провели.