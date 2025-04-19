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10:32, 19 апреля 2025Россия

В российских школах введут единое расписание уроков. Зачем это нужно?

Кравцов: В российских школах вводится единое расписание уроков
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Министр просвещения России Сергей Кравцов анонсировал введение единого расписания уроков в российских школах. Работа над этой задачей, уточнил он, уже находится на стадии завершения.

По словам Кравцова, подобный шаг позволит оценить, какая у учителей нагрузка, а также понять, сколько уроков и для какого числа школьников они провели.

Предполагается, что уже с 1 сентября 2025 года в учебных учреждениях заработает единое планирование по предметам. Кроме того, будет установлено нормирование контрольных и проверочных работ.

Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ

В российских школах захотели ввести оценку за поведение

Ранее Кравцов заявил, что с начала нового учебного года в российских школах могут начать оценивать поведение учеников путем выставления соответствующих оценок.

Министр уточнил, что, в случае одобрения инициативы, оценки за поведение будут ставить в пробном режиме. Пока данный вопрос находится на стадии обсуждения.

«Надо проработать все механизмы, чтобы это действительно шло на пользу, вот это очень важно», — сказал Кравцов, пообещав не откладывать решение на долгий срок.

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Минобрнауки подготовило проект о внедрении в России новой системы образования

В феврале министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков сообщил о подготовке проекта, внедряющего в российских вузах новую систему образования.

Изменения будут направлены на процесс отказа от бакалавриата и получение более конкретной специализации студентов. Планируется создать единый уровень высшего образования в стране, чтобы образовательное учреждение готовило конкретного специалиста, подчеркнул он.

По словам Фалькова, аспирантура по новой модели станет отдельным видом профессионального образования, которое нацелено на подготовку научно-исследовательских кадров.

С 2025 года из-за повсеместного внедрения новой системы высшего образования начнут упразднять понятие «бакалавр». Президент России Владимир Путин заверил, что переход к новой системе будет плавным, а никакой дискриминации уже получивших дипломы о высшем образовании не будет. Все документы учтут при устройстве на работу и дальнейшей деятельности, подчеркнул российский лидер.

Поэтому надеюсь, что никаких проблем в этом смысле не возникнет. Мы постепенно, постепенно, именно плавно будем переходить на эту новую систему

Владимир Путинпрезидент России
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