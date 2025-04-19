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13:37, 19 апреля 2025Россия

Российские войска ударили по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»

ВС РФ нанесли удар по месту испытаний украинского ОТРК Сапсан
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска накануне ударили по месту проведения испытаний украинского ОТРК «Сапсан» и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS, сообщили в Минобороны России. Заявление ведомства передает ТАСС.

«Вчера вечером Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS производства Норвегии», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что цели удара были достигнуты. Все объекты уничтожены.

Ранее сообщалось, что российские войска смогли занять стратегически важную для Вооруженных сил Украины точку на фронте. Они взяли под огневой контроль около пяти километров трассы между населенными пунктами Юнаковка и Олешня. Эта местность важна для снабжения украинских бойцов.

До этого экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил о катастрофической нехватке солдат в рядах ВСУ на фронте. По словам Старикова, ВС РФ превосходит ВСУ по количеству людей и обладает стратегической инициативой.

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