Марочко: ВС РФ контролируют около 5 км важной для снабжения ВСУ дороги у Олешни

Российские военнослужащие смогли занять стратегически важную для Вооруженных сил Украины (ВСУ) точку на фронте. Они взяли под огневой контроль около пяти километров трассы между населенными пунктами Юнаковка и Олешня, которая важна для снабжения украинских бойцов, рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Юнаковка — Олешня — это трасса жизни для украинских боевиков. Наши военнослужащие уже расширили огневой контроль за этим участком», — подчеркнул военный эксперт.

Марочко уточнил, что ВСУ не оставляют попыток перебрасывать свои силы и средства в Курскую область по этой дороге, вопреки тому, что по ней «опасно передвигаться».

16 апреля стало известно, что ВС РФ сломили упорное сопротивление ВСУ у Олешни и продвинулись вперед. Противник был выбит из нескольких опорных пунктов.