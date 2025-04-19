Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:40, 19 апреля 2025Бывший СССР

ВС России заняли часть «трассы жизни» ВСУ у Олешни

Марочко: ВС РФ контролируют около 5 км важной для снабжения ВСУ дороги у Олешни
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Российские военнослужащие смогли занять стратегически важную для Вооруженных сил Украины (ВСУ) точку на фронте. Они взяли под огневой контроль около пяти километров трассы между населенными пунктами Юнаковка и Олешня, которая важна для снабжения украинских бойцов, рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Юнаковка — Олешня — это трасса жизни для украинских боевиков. Наши военнослужащие уже расширили огневой контроль за этим участком», — подчеркнул военный эксперт.

Марочко уточнил, что ВСУ не оставляют попыток перебрасывать свои силы и средства в Курскую область по этой дороге, вопреки тому, что по ней «опасно передвигаться».

16 апреля стало известно, что ВС РФ сломили упорное сопротивление ВСУ у Олешни и продвинулись вперед. Противник был выбит из нескольких опорных пунктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Около сотни российских военных попытались сбежать из воинской части. Семерым это удалось

    ВС России заняли часть «трассы жизни» ВСУ у Олешни

    Подросток попытался забраться на скалу и не выжил

    Помогавшая российским военным в зоне СВО собака получила «Лохматый Оскар»

    В США назвали возможные детали соглашения по Украине

    В США сообщили о подготовке украинских детей к участию в боевых действиях

    В Минобороны рассказали о заставшей ВСУ врасплох атаке российских штурмовиков с тыла

    Правнук поднявшего Знамя Победы над Рейхстагом героя ушел на СВО

    Стало известно о нежелании США обсуждать новые пакеты военной помощи Киеву

    В российских школах введут единое расписание уроков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости