Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:42, 16 апреля 2025Россия

Российские войска сломили сопротивление ВСУ у Олешни

ТАСС: ВС России сломили упорное сопротивление ВСУ у Олешни и продвинулись вперед
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в Курской области сломили упорное сопротивление группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи хутора Олешня, обеспечив себе продвижение вперед. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Наши бойцы продвинулись в районе хутора Олешня. ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов», — уточнил представитель силовых структур.

До этого сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины попыталось перебросить новые штурмовые группы в сторону Олешни. Однако подразделения ВС России не дали противнику совершить маневр и уничтожили его подкрепление еще на украинской территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники «Лютый» атаковали российский город

    44-летняя певица Слава снялась в бикини на отдыхе

    Задержание готовившего теракт против российского депутата агента попало на видео

    Распространенный метод диагностики связали с онкориском

    На Западе отреагировали на угрозы ЕС из-за парада Победы в Москве

    Огромная рыба с человеческими зубами покусала 94 человека

    Названа предполагаемая цель атаки дронов ВСУ в Ивановской области

    Стоматолог дала советы по правильной чистке зубов

    Стало известно о десятках килограммов взрывчатки на атаковавшем российский город дроне ВСУ

    Пролет беспилотника над Ивановской областью сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости