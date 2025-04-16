ТАСС: ВС России сломили упорное сопротивление ВСУ у Олешни и продвинулись вперед

Российские войска в Курской области сломили упорное сопротивление группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи хутора Олешня, обеспечив себе продвижение вперед. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Наши бойцы продвинулись в районе хутора Олешня. ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов», — уточнил представитель силовых структур.

До этого сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины попыталось перебросить новые штурмовые группы в сторону Олешни. Однако подразделения ВС России не дали противнику совершить маневр и уничтожили его подкрепление еще на украинской территории.