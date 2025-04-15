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09:37, 15 апреля 2025Россия

Украина попыталась перебросить новые штурмовые группы в Курскую область

ВСУ попытались перебросить новые штурмовые группы в сторону Олешни под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталось перебросить новые штурмовые группы в сторону Олешни Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российские войска не дали ВСУ совершить маневр и уничтожили украинское подкрепление.

«Солдаты ВСУ были уничтожены на территории Украины», — цитирует агентство сообщение представителей силовых структур России.

Ранее сообщалось, что ВСУ разместились в монастыре под Курском и отказались от переговоров. Обитель расположена на возвышенности, что дает военнослужащим тактическое преимущество. Дополнительную защиту обеспечивают массивные стены монастыря.

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