ВСУ попытались перебросить новые штурмовые группы в сторону Олешни под Курском

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталось перебросить новые штурмовые группы в сторону Олешни Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российские войска не дали ВСУ совершить маневр и уничтожили украинское подкрепление.

«Солдаты ВСУ были уничтожены на территории Украины», — цитирует агентство сообщение представителей силовых структур России.

Ранее сообщалось, что ВСУ разместились в монастыре под Курском и отказались от переговоров. Обитель расположена на возвышенности, что дает военнослужащим тактическое преимущество. Дополнительную защиту обеспечивают массивные стены монастыря.