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20:10, 18 апреля 2025Бывший СССР

Украинский полковник заявил о нехватке солдат в ВСУ

Экс-полковник СБУ Стариков: в ВСУ катастрофическая нехватка солдат на фронте
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что в ВСУ
— катастрофическая нехватка солдат. Его со ссылкой на YouTube-канал «Politeka» цитирует РИА Новости.

Он указал, что армия растянута на всей линии боевого соприкосновения. «Вот разделите километры на личный состав, получите полтора землекопа», — высказался он.

По словам Старикова, ВС РФ превосходит ВСУ по количеству людей и обладает стратегической инициативой, а также навязывает ВСУ, где будут наступать.

Ранее Стариков посчитал, что потерянные Украиной и перешедшие под контроль России территории уже не вернутся Киеву. Экс-полковник СБУ отметил, что затягивание боевых действий может привести к еще большим территориальным потерям Украины. Поэтому Киеву, по его словам, выгодно «остановить все и заключить перемирие».

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