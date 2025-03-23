Экс-полковник СБУ Стариков заявил, что потерянные территории не вернутся Украине

Потерянные Украиной и перешедшие под контроль России территории уже не вернутся Киеву. Такое неожиданное заявление сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Натальи Влащенко.

Экс-полковник СБУ отметил, что затягивание боевых действий может привести к еще большим территориальным потерям Украины. Поэтому Киеву, по его словам, выгодно «остановить все и заключить перемирие».

Ранее Стариков выразил обеспокоенность резкой пропажей «лучшего друга» страны. «Куда делся самый лучший друг Украины с Британских островов? Рыжий такой», — спросил он, имея ввиду бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.