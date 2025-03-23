Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:07, 23 марта 2025Бывший СССР

На Украине сделали неожиданное заявление о потерянных территориях

Экс-полковник СБУ Стариков заявил, что потерянные территории не вернутся Украине
Алина Черненко

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Потерянные Украиной и перешедшие под контроль России территории уже не вернутся Киеву. Такое неожиданное заявление сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Натальи Влащенко.

Экс-полковник СБУ отметил, что затягивание боевых действий может привести к еще большим территориальным потерям Украины. Поэтому Киеву, по его словам, выгодно «остановить все и заключить перемирие».

Ранее Стариков выразил обеспокоенность резкой пропажей «лучшего друга» страны. «Куда делся самый лучший друг Украины с Британских островов? Рыжий такой», — спросил он, имея ввиду бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали срок снятия с России западных санкций

    На Украине сделали неожиданное заявление о потерянных территориях

    В части Ростовской области после падения беспилотников ввели режим ЧС

    На Украине Зеленского сравнили с Гитлером

    На Западе высказались о невозможности наступления мира при Зеленском

    Новорожденного без признаков жизни нашли в канализации в Подмосковье

    Хэмилтон получил дисквалификацию по итогам Гран-при Китая

    Парень посмеялся над романами отца и случайно обнаружил измену матери

    Песков обвинил Европу в нежелании устранять причины украинского конфликта

    В Кремле предрекли приход заинтересованных в мире политиков в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше