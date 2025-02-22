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21:06, 22 февраля 2025Бывший СССР

На Украине выразили обеспокоенность резкой пропажей «лучшего друга» страны

Экс-полковник СБУ Стариков заявил о резком исчезновении Бориса Джонсона
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Matias Baglietto / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании резко пропал на фоне переговоров Соединенных Штатов Америки и России об урегулировании конфликта на Украине. На это обратил внимание полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву.

«Куда делся самый лучший друг Украины с Британских островов? Рыжий такой», — спросил он.

Как утверждает Стариков, Джонсон — не единственный из «друзей» Украины, которые «исчезли» за последнее время.

Ранее Борис Джонсон пообещал рассказать, почему настроил президента Украины Владимира Зеленского против мирных переговоров с Россией. Американский журналист Такер Карлсон уточнил, что за беседу с ним британский политик потребовал миллион долларов.

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