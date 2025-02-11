Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:18, 11 февраля 2025Интернет и СМИ

Джонсон потребовал миллион долларов за рассказ о своем влиянии на Зеленского

Карлсон: Джонсон потребовал $1 млн за рассказ о своем влиянии на Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Matias Baglietto / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал рассказать, почему настроил президента Украины Владимира Зеленского против мирных переговоров с Россией. Об этом в ходе интервью с подполковником США Дэниелом Дэвисом рассказал американский журналист Такер Карлсон.

Репортер уточнил, что за беседу с ним британский политик потребовал миллион долларов. «У меня нет миллиона на счету», — сказал Карлсон. Однако он добавил, что сможет пересечься с Джонсоном в конце февраля, и, возможно, все же сумеет побеседовать с ним.

Вмешательство Джонсона в мирные переговоры в Стамбуле привело к тому, что Украина потеряла большое количество людей и городов, а также уничтожила свое будущее. Член Палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски отметил, что тогдашний премьер-министр Великобритании «надул» Украину, и с тех пор она «истекает кровью». «Непростительно обещание британцев и американцев дать Украине все необходимое для победы, когда они на самом деле не собирались этого делать», — заявил политик.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон назвал участие Украины в мирных переговорах бессмысленным

      Депутат заявил о найденном шоколаде с взрывчаткой

      Трамп заявил о серьезном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

      Трамп подписал указ о введении пошлин в размере на импорт стали и алюминия

      Трамп заявил о риске для Украины стать частью России

      Названа тема обсуждения спецпредставителя Трампа с европейскими чиновниками

      В МВД раскрыли схему мошенничества с участием 2 миллионов человек

      Джонсон потребовал миллион долларов за рассказ о своем влиянии на Зеленского

      Учительница дала 16-летнему школьнику наркотики и изнасиловала его

      Перечислены помогающие быстро уснуть продукты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше