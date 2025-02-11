Карлсон: Джонсон потребовал $1 млн за рассказ о своем влиянии на Зеленского

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал рассказать, почему настроил президента Украины Владимира Зеленского против мирных переговоров с Россией. Об этом в ходе интервью с подполковником США Дэниелом Дэвисом рассказал американский журналист Такер Карлсон.

Репортер уточнил, что за беседу с ним британский политик потребовал миллион долларов. «У меня нет миллиона на счету», — сказал Карлсон. Однако он добавил, что сможет пересечься с Джонсоном в конце февраля, и, возможно, все же сумеет побеседовать с ним.

Вмешательство Джонсона в мирные переговоры в Стамбуле привело к тому, что Украина потеряла большое количество людей и городов, а также уничтожила свое будущее. Член Палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски отметил, что тогдашний премьер-министр Великобритании «надул» Украину, и с тех пор она «истекает кровью». «Непростительно обещание британцев и американцев дать Украине все необходимое для победы, когда они на самом деле не собирались этого делать», — заявил политик.