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16:51, 19 апреля 2025Спорт

«Салават Юлаев» сократил отставание от «Спартака» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» победил «Спартак» в матче 1/4 финала Кубка Гагарина
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки «Салавата Юлаева»

Игроки «Салавата Юлаева». Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

«Салават Юлаев» сократил отставание от «Спартака» в четвертьфинальной серии финала Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Уфе и завершилась в овертайме со счетом 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Ян, Александр Хмелевски и дважды Скотт Уилсон. У красно-белых отличились оформивший дубль Иван Морозов и Павел Порядин.

Благодаря победе счет в серии 1/4 финала плей-офф стал 3-2 в пользу «Спартака». Следующий матч пройдет в Москве 21 апреля.

Также 19 апреля состоится пятый матч между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Счет в серии 3-1 и в случае победы железнодорожников они выйдут в полуфинал.

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