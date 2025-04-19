«Салават Юлаев» сократил отставание от «Спартака» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» победил «Спартак» в матче 1/4 финала Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» сократил отставание от «Спартака» в четвертьфинальной серии финала Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Уфе и завершилась в овертайме со счетом 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Ян, Александр Хмелевски и дважды Скотт Уилсон. У красно-белых отличились оформивший дубль Иван Морозов и Павел Порядин.

Благодаря победе счет в серии 1/4 финала плей-офф стал 3-2 в пользу «Спартака». Следующий матч пройдет в Москве 21 апреля.

Также 19 апреля состоится пятый матч между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Счет в серии 3-1 и в случае победы железнодорожников они выйдут в полуфинал.