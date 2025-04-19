Самбурская отвергла извинения сбившего ее на мопеде солиста группы «Чай вдвоем»

Самбурская отказалась принимать извинения от Костюшкина после ДТП с мопедом

Актриса и певица Настасья Самбурская, известная по роли в сериале «Универ», отвергла извинения солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, сбившего ее на мопеде в центре Москвы. Об этом сообщает Ura.ru.

Уточняется, что после инцидента исполнитель отправил артистке букет с извинениями, однако она отказалась его принимать. При этом поклонники знаменитостей уверены, что таким образом они просто «прогревают» публику перед выпуском совместной композиции, однако представители Костюшкина и Самбурской это опровергли.

Как пояснил пиар-директор Костюшкина Алексей Елфимов, он не знаком с музыкальным творчеством артистки и слышал только про ее роли в кино. «Это не пиар, ситуация там сложная, не все так просто», — добавил он.

В то же время представитель Самбурской уверяет, что никакого сотрудничества между ними нет, а пиар-менеджер Алена Макарова уточнила, что в суд на коллегу актриса подавать не будет.

Ранее стало известно, что Самбурскую в центре Москвы сбили на мопеде. На кадрах видно, что инцидент произошел, когда актриса с подругой шли по пешеходному переходу. Мопед выехал из-за пропускающей девушек машины, задев артистку.