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11:40, 15 апреля 2025Культура

Самбурскую сбил мопед в центре Москвы

Starhit: В актрису и певицу Настасью Самбурскую в центре Москвы въехал мопед
Андрей Шеньшаков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Актрису и певицу Настасью Самбурскую, известную по роли в сериале «Универ», сбил мопед в центре Москвы. Видео происшествия публикует Telegram-канал Starhit.

На кадрах видно, что инцидент произошел, когда актриса с подругой шли по пешеходному переходу. Мопед выехал из-за пропускающей девушек машины, задев артистку. Авторы видео сообщили, что Самбурская сильно ударилась и была отброшена на капот внедорожника. Водитель вышел, чтобы оказать ей помощь.

Также известно, что мужчина на мопеде упал на дорогу неподалеку. Настасья от госпитализации отказалась.

Ранее стало известно, что Настасья Самбурская пожаловалась, что попала в черный список артистов.

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