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09:22, 19 апреля 2025Интернет и СМИ

Консульский департамент МИД РФ подвергся атаке зарубежных хакеров

РИА Новости: Консульский департамент МИД РФ подвергся кибератакам из-за рубежа
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Luke Southern / Unsplash

Сайт департамента МИД России, отвечающего за выдачу электронных виз, подвергся атакам зарубежных хакеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник диппредставительства.

Как отметили в МИД, обычно такие атаки проводятся с помощью сервисов VPN, поэтому отследить их источник трудно. При этом в министерстве добавили, что защита от кибератак при оформлении электронных виз — это одна из важнейших задач Консульского департамента министерства.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что число атак со стороны хакеров на российскую инфраструктуру растет, в том числе и на ресурсы и сервисы госкорпораций и ведомств, а также официальные государственные сайты.

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