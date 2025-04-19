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19:02, 19 апреля 2025Бывший СССР

Советник главы ДНР прокомментировал пасхальное перемирие

Гагин: Пасхальное перемирие позволит ВСУ задуматься об общих православных корнях
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: РИА Новости

Пасхальное перемирие даст возможность Вооруженным силам Украины (ВСУ) задуматься об общих с Россией православных корнях. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, сообщает РИА Новости.

«Уверен, что перемирие не нарушит баланс на фронте, а даст бойцам противника возможность задуматься о нашей общей вере и наших общих корнях», — сказал он.

Комментируя объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие, Гагин подчеркнул, что попытки нарушения украинскими военными режима прекращения огня будут жестко и эффективно пресекаться российскими войсками.

Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.

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