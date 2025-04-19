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10:58, 19 апреля 2025Мир

Стало известно возможное время согласования прекращения огня на Украине

NYP: На встрече в Лондоне хотят утвердить план прекращения огня на Украине
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

На встрече США и союзников Киева в Лондоне, которая состоится на следующей неделе, планируют утвердить план прекращения огня на Украине. О возможном времени согласования этих действий стало известно New York Post со ссылкой на представителя администрации Вашингтона.

Как заявил собеседник издания, на предстоящей встрече в Лондоне будет решаться вопрос о «полном и всеобъемлющем прекращении огня». Затем стороны намерены провести переговор с Россией и заявить, что «это лучшее и окончательное решение», чтобы выяснить, на чем остановились обе стороны.

Чиновник отметил, что специальный представитель президента Стив Виткофф может предложить Москве «пряник» в виде смягчения санкций и, возможно, размораживания арестованных активов, чтобы склонить Россию к столу переговоров. Тем не менее, другие эксперты считают, что это будет противоречить предыдущим угрозам Трампа усилить финансовое давление на Москву.

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