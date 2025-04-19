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16:50, 19 апреля 2025Мир

В Крыму прокомментировали готовность США признать полуостров российским

Цеков: Признание Крыма российским со стороны США стало бы хорошим сигналом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Признание США российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, чей выбор начали уважать западные страны. Такое заявление сделал первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, передает РИА Новости.

«Пока что это только сообщения на уровне СМИ, официальная позиция властей США по этой теме не озвучена. Но признание российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан», — отметил он.

Цеков добавил, что подобная информация в СМИ обращает внимание общественности к Крыму. По его мнению, многие на Западе понимают, что полуостров законно вошел в состав России.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ️США готовы признать Крым российским в рамках широкой сделки о мире между Москвой и Киевом.

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