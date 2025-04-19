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10:57, 19 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В Совфеде прокомментировали готовность США признать Крым российским

Сенатор Карасин назвал позитивным шагом возможность США признать Крым российским
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Признание США законным российский контроль над Крымом было бы позитивным шагом в сторону здравого смысла, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал ️сообщение о готовности Вашингтона признать принадлежность полуострова в рамках широкой сделки о мире между Москвой и Киевом.

«Несомненно, позитивный был бы шаг. Этого недостаточно, конечно, чтобы все остальные проблемы, которые порождены нынешним киевским режимом, закрыть. Но как позитивный шаг в сторону здравого смысла, конечно, это надо отметить, если так произойдет», — высказался Карасин.

Ранее ️ Bloomberg сообщил, что США готовы признать Крым российским в рамках широкой сделки о мире между Москвой и Киевом. При этом источники агентства подчеркнули, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

13 апреля стало известно, что американский лидер Дональд Трамп в первый срок на посту президента США говорил с бывшим украинским лидером Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) о статусе Крыма.

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