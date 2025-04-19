Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:21, 19 апреля 2025Россия

В Росводресурсах прокомментировали низкий уровень воды в Волге

Росводресурсы: Низкий уровень воды в Волге и притоках вызван малоснежной зимой
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Низкий уровень воды в Волге и ее притоках связан с ранним сокращением снежного покрова из-за аномально теплой зимы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росводресурсов.

По данным ведомства, сейчас водохранилища плавно наполняются.

Отмечается, что на данный момент Угличское водохранилище заполнено на 95 процентов, Рыбинское — на 68 процентов, Горьковское — на 71 процент. Специалисты подчеркнули, в осенне-зимний период наблюдалась нехватка воды порядка 20-55 процентов.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области вода опустилась на уровень водозаборов. По словам синоптика, рекам неоткуда взять подпитки.

До этого стало известно, что в Ярославской и Ростовской областях существует риск проблем с водоснабжением из-за обмеления рек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СК установил личности причастных к атаке на Курск командиров ВСУ

    Бодибилдер расправился с отчимом и отправил мать в кому топором

    Стало известно о попытках ВСУ зацепиться за кусок российской госграницы

    В России создали беспилотную систему с опцией самообороны от дронов

    Михаила Боярского госпитализировали после падения. Артист получил травмы и нуждается в операции

    Экс-главу Конституционного суда Украины лишили паспорта

    Российский боксер Ковалев завершил карьеру победой

    В Росводресурсах прокомментировали низкий уровень воды в Волге

    Более ста человек погибли при крушении судна в ДР Конго

    Бывший главред российского Playboy признал вину по эпизоду мошенничества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости