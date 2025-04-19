В Росводресурсах прокомментировали низкий уровень воды в Волге

Росводресурсы: Низкий уровень воды в Волге и притоках вызван малоснежной зимой

Низкий уровень воды в Волге и ее притоках связан с ранним сокращением снежного покрова из-за аномально теплой зимы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росводресурсов.

По данным ведомства, сейчас водохранилища плавно наполняются.

Отмечается, что на данный момент Угличское водохранилище заполнено на 95 процентов, Рыбинское — на 68 процентов, Горьковское — на 71 процент. Специалисты подчеркнули, в осенне-зимний период наблюдалась нехватка воды порядка 20-55 процентов.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области вода опустилась на уровень водозаборов. По словам синоптика, рекам неоткуда взять подпитки.

До этого стало известно, что в Ярославской и Ростовской областях существует риск проблем с водоснабжением из-за обмеления рек.