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14:44, 19 апреля 2025Спорт

В швейцарском клубе заявили о желании сыграть с российскими командами

Глава швейцарского «Сьона» Константин: Будем рады сыграть с российскими клубами
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава швейцарского «Сьона» Кристиан Константин заявил о желании провести встречи с командами из России. Его слова передает РИА Новости.

«Мы будем рады сыграть, если даты проведения матчей не совпадут с чемпионатом Швейцарии», — поделился Константин.

С сентября 2024-го за «Сьон» выступает российский полузащитник Антон Миранчук. 29-летний футболист провел за «Сьон» 20 встреч в чемпионате Швейцарии, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Национальные команды могут проводить только товарищеские матчи.

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