В Сокольниках пожаловались на пьяных мигрантов на детских площадках

В Сокольниках местные жители пожаловались на заселенных в хостел мигрантов

В Сокольниках местные жители пожаловались на мигрантов, которых массово заселили в хостеле для временного проживания, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В публикации говорится, что иностранцы нарушают общественный порядок. «На детской площадке перед нашим домом и в ближайшем сквере постоянно собираются группы мужчин, которые ведут себя вызывающе, шумят, распивают алкоголь, оставляют мусор, ругаются, плюют», — приводит канал высказывания местных жителей. Количество заселенных в хостел трудовых мигрантов может составлять несколько сотен, допускает «Осторожно, Москва».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ситуация, когда мигранты не стремятся к интеграции в российское общество, вызывает особую тревогу. По его словам, в России формируются замкнутые этнические общества, представители которых недоброжелательно относятся к коренному населению страны.