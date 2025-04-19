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06:58, 19 апреля 2025Интернет и СМИ

В США заявили о начале распада ЕС и НАТО

Экс-разведчик ВС США Риттер: ЕС и НАТО уже разваливаются
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО) уже разваливаются из-за нарастающих противоречий. О начале распада объединений заявил бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.

«Евросоюз и НАТО разваливаются, придется столкнуться с реальностью», — написал Риттер.

Также бывший разведчик указал на то, что непризнанное Россией Косово создало военный альянс с Албанией и Хорватией. Риттер подчеркнул, что из-за этого у всего мира «есть большие проблемы на Балканах».

Ранее Риттер заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, заставив Европу поддержать идею о прекращении огня по итогам переговоров в Саудовской Аравии, загнал ее в ловушку.

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